Каждый пятый россиянин будет работать во время новогодних каникул

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Заявили, что точно будут работать во время новогодних праздников, 20% жителей России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Авито Работы».

Скорее всего, проведут новогодние каникулы на работе 28% респондентов, точно — 20%. Напротив, твердо намерены отдыхать 21% опрошенных, склоняются к этому варианту еще 20%. В 2022 году трудиться в зимние каникулы планировали лишь 29% россиян.

Желание работать чаще других высказывали жители Перми (54%), Волгограда (52%), Самары и Нижнего Новгорода (по 50%). Отдохнуть хотели бы в Омске (32%), Челябинске (31%), Екатеринбурге (29%) и Казани (29%). Наибольшая доля тех, кто точно не будет трудиться, — среди уфимцев (30%) и москвичей (28%).

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

О намерении продолжать работать рассказывали сотрудники сферы искусства и развлечений (68%), традиционной торговли (65%), туризма и ресторанного бизнеса (60%), фитнеса и красоты (58%), онлайн-торговли (58%), транспорта и логистики (57%). Восстанавливать силы собираются представители сферы образования (44%), администрирования (34%), а также банкинга и бухгалтерии (30%). Еще не определились респонденты, задействованные в сегменте страхования (33%), консалтинга (29%), автомобильного бизнеса (28%), администрирования (26%), строительства (26%).

Напомним, в 2024 году новогодний отдых в России будет длиться с 30 декабря по 8 января. Поддержали длинные каникулы 60% жителей страны. Свою позицию они объясняли тем, что это дает возможность провести время с близкими и побольше отдохнуть.

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Галия Гарифуллина