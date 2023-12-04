Минсельхоз России опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство сельского хозяйства России опровергло информацию о подорожании пельменей и колбасы на 20% с начала 2023 года. В ведомстве заверили, что внутренний рынок обеспечен этой продукцией.



— Цены на нее стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции, — сообщили в Минсельхозе России.

Как указали в министерстве, за 10 месяцев 2023 года производство колбасных изделий выросло на 2,5% по сравнению 2022 годом, а мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных полуфабрикатов — на 6,2%. Мясопереработчики подтверждают планы дальнейшего наращивания производства в соответствии с увеличивающимся потреблением.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В «Руспродсоюзе» заявляли, что в России в 2023 году в пределах инфляции дорожает хлеб — на 5%. Там объяснили, что расходы производителей растут гораздо сильнее в связи с удорожанием ряда составляющих себестоимости — это транспортные тарифы и расходы на персонал, а еще запчасти.

Цены на куриные яйца в России продолжают расти ускоренными темпами. За неделю с 14 по 20 ноября яйца подорожали на 4,5%.

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Маргарита Головатенко