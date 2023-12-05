Каждый второй россиянин незнаком с архитектурными достопримечательностями своего региона
Половина жителей России ни разу не посещала архитектурные достопримечательности своего края. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование социальной сети «Одноклассники» при поддержке экспертов фонда «Внимание» в рамках проекта «Архитектурный перископ».
Рассказали, что ни разу не посещали архитектурные достопримечательности региона, в котором проживают, 53% респондентов. Больше четверти опрошенных — 28% — бывают в таких местах один-два раза в год, каждый десятый — 9% — от трех до пяти раз. В то же время выразили готовность знакомиться с архитектурой и историей в путешествиях по России 53% участников исследования.
Две трети респондентов — 66% — по памяти назвали три архитектурные достопримечательности своего региона. Всего одну смогли привести 33% россиян. Информация о том, что в их регионе находятся значимые архитектурные объекты, вызывает гордость, радость или интерес у 59% жителей страны. Стремятся расширять свои познания и чаще посещать достопримечательности 18% опрошенных. Еще 16% заявили, что одобряют включение налога на их реставрацию в стоимость ж/д и авиабилетов.
Напомним, Казанский кремль попал в топ-6 самых популярных достопримечательностей в России. Там побывали 48% опрошенных граждан.
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