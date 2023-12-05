Каждый второй россиянин незнаком с архитектурными достопримечательностями своего региона

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Половина жителей России ни разу не посещала архитектурные достопримечательности своего края. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование социальной сети «Одноклассники» при поддержке экспертов фонда «Внимание» в рамках проекта «Архитектурный перископ».

Рассказали, что ни разу не посещали архитектурные достопримечательности региона, в котором проживают, 53% респондентов. Больше четверти опрошенных — 28% — бывают в таких местах один-два раза в год, каждый десятый — 9% — от трех до пяти раз. В то же время выразили готовность знакомиться с архитектурой и историей в путешествиях по России 53% участников исследования.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Две трети респондентов — 66% — по памяти назвали три архитектурные достопримечательности своего региона. Всего одну смогли привести 33% россиян. Информация о том, что в их регионе находятся значимые архитектурные объекты, вызывает гордость, радость или интерес у 59% жителей страны. Стремятся расширять свои познания и чаще посещать достопримечательности 18% опрошенных. Еще 16% заявили, что одобряют включение налога на их реставрацию в стоимость ж/д и авиабилетов.

Напомним, Казанский кремль попал в топ-6 самых популярных достопримечательностей в России. Там побывали 48% опрошенных граждан.



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Галия Гарифуллина