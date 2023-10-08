Казанский кремль занял шестое место в топе самых популярных достопримечательностей России

Казанский кремль попал в топ-6 самых популярных достопримечательностей в России, сообщает «РИА Новости» данные исследования, проведенного среди туристов. Участие в нем приняли свыше 1 900 пользователей онлайн-сервиса для путешественников.

Кремль в Казани занял 6-е место — там побывали 48% опрошенных.

realnoevremya.ru (архив)

На первом же месте — Красная площадь, там побывали 89%. На втором — Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге (86%). На третьем — Эрмитаж, который посетил 81% путешественников.



Еще 80% туристов побывали в Петергофе, а с Третьяковской галереей ознакомились 66% опрошенных.

А вот 5% респондентов признались, что пока нигде не бывали, но в будущем рассчитывают исправить это.

За январь — август 2023 года турпоток в Татарстан увеличился на 53% по сравнению со всем 2022 годом. Обратим внимание, что на 60% выросло число тех, кто приезжает в Казань на один день. По итогам января — августа 2023 года Татарстан занял 7-е место в России по количеству туристов.

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Илина Хакимова