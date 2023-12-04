В казанском парке «Крылья Советов» установят новую елку в стиле советской эпохи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в парке «Крылья Советов» установят новую 20-метровую елку в стиле советской эпохи. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал исполняющий обязанности главы администрации Ново-Савиновского и Авиастроительного районов города Марат Махмутов.

Елку приобрели благодаря раису Татарстана Рустаму Минниханову. Ее планируют открыть 24 декабря в 17.30.

скриншот realnoevremya.ru трансляции «делового понедельника»

Всего на территории Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани откроют 43 елочных городков. Там также состоятся торжественные открытия елок.

Напомним, в преддверии 2024 года администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани приобретет новую новогоднюю иллюминацию. На эти цели из городского бюджета выделили 2,3 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина