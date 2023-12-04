Эксперты: «Волна укрепления рубля завершилась»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В понедельник, 4 декабря, на открытии торгов на Московской бирже доллар продолжает дорожать. По сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу, 1 декабря, рубль просел еще на 18,5 копейки — до 90,59 рубля за «американца», несмотря на уверенное укрепление всю минувшую неделю.

Не оказало поддержки российской национальной валюте и решение ОПЕК+ по новому снижению квот на добычу нефти.

Аналитики БКС считают, что «волна укрепления рубля завершилась». Помимо этого, по мнению экспертов, в России растут риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— На заседании 15 декабря ЦБ РФ может вновь повысить ключевую ставку, видя текущие темпы роста инфляции и учитывая дальнейшие проинфляционные риски (высокие госрасходы, темпы роста ВВП, низкая безработица и др.), — прогнозируют в БКС.

Но, тем не менее, некоторую опосредованную поддержку российской национальной валюте цены на нефть все же могут оказать. Но лишь в ближнесрочной перспективе.

— В связи с тем, что нефтяной картель искусственно добивается создания дефицита черного золота на мировом рынке, котировки могут в ближайшее время подняться в районе $86—88/барр. На фоне общего охлаждения спроса на нефть без мер поддержки котировки Brent могли бы опуститься до $75—78/барр. Полагаю, цены на Brent завершат этот год в районе $85/барр, — рассказал «Реальному времени» аналитик ФГ «Финам» Александр Поставин.

Российский рубль демонстрировал силу на протяжении семи недель подряд. После обвала в начале октября до 102,35 за доллар вышел указ президента об обязательной реализации валютной выручки российскими экспортерами, а Банк России поднял ключевую ставку сразу на 200 б.п. — до 15% годовых. Это повышение стало уже четвертым за полгода. Вернется ли доллар за 70 рублей, насколько сильно российская валюта реагирует на повышение ключевой ставки ЦБ и что делать инвесторам в период финансовой турбулентности — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Галия Шакирова, Илина Хакимова