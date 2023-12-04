В Совфеде обсудят обращение к ООН из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Международный комитет Совфеда 4 декабря обсудит проект обращения парламента России к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка. Об этом сообщает «РИА Новости».

— О проекте обращения палат Федерального собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима» — говорится в повестке комитета.

Повестку пленарного заседания 7 декабря определит Совет палаты, который состоится в среду.

В марте палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которой Россия не признает, выдала «ордер на арест» Путина и Марии Львовой-Беловой. В частности, суд выдвинул российской стороне подозрения в депортации детей, которых власти спасли от украинских обстрелов и вывезли из зоны конфликта в более безопасные районы.

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Максим Кокунин