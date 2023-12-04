Картину Айвазовского продали за 50 млн рублей на российских торгах

Фото: скриншот с сайта Московского аукционного дома от realnoevremya.ru

Картину «Корабль в море на фоне гор» (1891 год) художника Ивана Айвазовского продали за 50 млн рублей на первых торгах российского аукционного холдинга. Об этом сообщает «РИА Новости».

В российский аукционный холдинг вошли Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом. В воскресенье в историческом особняке Коробова он проводил первые торги из 83 лотов музейного уровня на предварительную сумму в 1,5 млрд рублей.

Напомним, в июне сообщалось о том, что картину Николая Рериха «Такла-Макан» выставили на торги со стартовой ценой всего в один рубль. Несмотря на это лидирующая ставка была зафиксирована на уровне 3 млн рублей.

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Максим Кокунин