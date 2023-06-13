Картину Рериха «Такла-Макан» выставили на торги всего за один рубль

Картину Николая Рериха «Такла-Макан» выставили на торги со стартовой ценой всего в один рубль, об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Однако лидирующая ставка на 13 июня — три миллиона рублей.

Скриншот realnoevremya.ru с www.litfund.ru

Сам аукцион пройдет только в субботу, 17 июня.

Зарисовку художник сделал в ходе Центрально-Азиатской экспедиции (1923-1928). А участок вдоль границ пустыни Такла-Макан от перевала Санджу до города Хотана команда прошла в конце 1925 — начале 1926 годов.

Прошлым летом широко известный в Европе эксперт в области итальянской живописи XVII века, художник, искусствовед Массимо Пулини сделал интересное открытие в Казани. Историк искусств, изучив одно из полотен старых мастеров, пришел к выводу, что это работа итальянского художника Джованни Джакомо Сементи, а не его мастерской, как предполагалось ранее.



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Илина Хакимова