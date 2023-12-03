В Газе количество погибших в результате ударов Израиля превысило 15,5 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения анклава Ашрафа аль-Кудра.

— Число жертв израильской агрессии возросло до 15 523, как минимум 41 316 человек получили ранения, — говорится в публикации на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как утверждают в Минздраве сектора Газа, после обострения эскалации 7 октября в анклаве погиб 291 медработник, 56 машин скорой помощи было уничтожено, 56 медицинских учреждений разрушено. По словам аль-Кудра, медбригады оказывают помощь сотням пострадавших, но их возможности очень ограничены. Больницам на севере анклава недостает ресурсов для оказания врачебной помощи.

Отправка раненых на лечение за пределы Газы осуществляется очень медленно, сказал представитель Минздрава анклава. Он завил, что «число выехавших из сектора Газа на лечение за границу через КПП «Рафах» достигло 403».

Напомним, 1 декабря в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о возобновлении боевых действий против палестинского движения ХАМАС, которое, по информации ЦАХАЛ, нарушило условие перемирия. На прошлой неделе, 22 ноября, ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включало в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем. 27 ноября перемирие в секторе Газа продлили еще на 2 дня.



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Галия Гарифуллина