Путин поручил предусмотреть финансирование на обучение советников директоров в школах

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть выделение денежных средств на подготовку советников директоров в школах. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.

— Правительству РФ предусмотреть, начиная с 2024 года, выделение Минпросвещения России бюджетных ассигнований из федерального бюджета на осуществление мероприятий по обучению лиц, замещающих в образовательных организациях должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, — сказано в поручении.

realnoevremya.ru (архив)

Должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями добавили в перечень должностей педагогических работников в соответствии с постановлением правительства России от 21 февраля 2022 года.

Напомним, в мае сообщалось, что с 2023/24 учебного года в школах и колледжах России введут должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.



— В пилотных школах директора говорят большое спасибо, что советник появился. Это действительно друг, помощник. Не только наставник для ребенка, но и наставник для директора, который показывает, насколько большим спектром возможностей обладает у нас страна. И весь этот спектр возможностей советник дарит ребенку, — говорил директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.



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Галия Гарифуллина