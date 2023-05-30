В школах и колледжах с 1 сентября введут должность советника директора по воспитанию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С нового учебного года в школах и колледжах России введут должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, сообщил директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.



Должность советника директора по воспитанию утвердили 1 марта 2021 года в десяти пилотных регион России. За два года, согласно результатам социологических исследований, вырос уровень доверия к советникам со стороны педагогов.

— В пилотных школах директора говорят большое спасибо, что советник появился. Это действительно друг, помощник. Не только наставник для ребенка, но и наставник для директора, который показывает, насколько большим спектром возможностей обладает у нас страна. И весь этот спектр возможностей советник дарит ребенку, — приводит ТАСС слова Кудряшова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он отметил, что на должность советника было получено рекордное количество заявок, особенно интерес проявляли соискатели от 18 до 35 лет.

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Маргарита Головатенко