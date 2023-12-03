Во время Игр БРИКС в Казани могут пройти футбольные матчи с участием футболистов «Рубина»

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане во время Игр БРИКС, которые пройдут в Казани, может быть организован футбольный турнир или товарищеские матчи с участием казанского «Рубина». О такой возможности рассказал министр спорта республики Владимир Леонов.

— ...думаем еще над тем, чтобы во время Игр БРИКС придумать футбольный турнир, но пока это в качестве идеи. Потому что спарринг-партнеры нужны, — сказал он.

По его словам, Игры БРИКС никак не повлияют на домашние игры «Рубина», потому что команда играет на «Ак Барс Арене», которая не задействована в планируемых мероприятиях. Тем более, подчеркнул министр, Игры стартуют в июне, а чемпионат — в июле.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Сейчас посмотрим, как будут развиваться события, какие планы у клуба, может быть, сделаем какой-то тоже футбольный турнир либо во время Игр БРИКС, либо сразу после. Будет конец июня, посмотрим, если что-то придумаем, скажем, — рассказал Леонов.

По его словам, пока это просто «некая идея» и «четкого проекта нет», потому что пока «достаточно рано об этом говорить».

— Мы в процессе, общаемся, но схема не сложена. Но идея есть провести что-то во время Игр БРИКС или рядом с датами, — объяснил Леонов.

Он также обратил внимание, что сейчас активно прорабатывается вопрос участия «Рубина» в планируемых спарринг-матчах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Посмотрим, что можно сделать и на клубном уровне, несколько команд собрать, в том числе и «Рубин», чтобы провести спарринг-матчи, — сказал Леонов в интервью ТАСС.

По его мнению, более понятны сроки станут уже «либо в конце года, либо в начале следующего». Леонов еще раз обратил внимание, что «Ак Барс Арена» и база «Рубина» свободны.

В начале ноября секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов говорил, что организация планирует провести товарищеские матчи в Казани в рамках Игр БРИКС. Они могут пройти в столице Татарстана летом 2024 года.

Напомним, игры БРИКС пройдут в столице Татарстана в 2024 году с 12 по 23 июня. В программу включили 25 видов спорта. Ожидается, что в состязаниях примут участие представители 70 стран. Министр спорта России Олег Матыцин рассказывал, что игры БРИКС — не альтернативные соревнования и не нарушают международный спортивный календарь. Их планируют провести на 12 спортивных объектах Казани.

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Илина Хакимова