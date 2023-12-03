ИППО: в секторе Газа еще остаются 150—200 россиян

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В зоне боевых действий на территории сектора Газа остаются еще 150—200 россиян, но вскоре их оттуда вывезут. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергея Степашина.

— С МЧС мы общались, вместе там осталось наших порядка 150—200 человек. Я думаю, мы их вывезем оттуда. Российское гражданство, да. Нас понимают и слышат. И ХАМАС, и в том числе Израиль, — сказал Степашин.

Напомним, вчера представительство России при Палестинской национальной администрации (ПНА) сообщило о возобновлении эвакуация из сектора Газа российских граждан и членов их семей. Вместе с этим российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа, этот факт проверяется.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин