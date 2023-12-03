Александр Лукашенко посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3—4 декабря посетит Китай с рабочим визитом, а также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает «РИА Новости».
— В Пекине состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. В повестке — вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества, — говорится в публикации.
Отмечается, что в программе белорусского лидера также ряд мероприятий социально-гуманитарного направления. В прошлый раз Александр Лукашенко посещал Китай с 28 февраля по 2 марта текущего года.
В прошлом месяце президент России Владимир Путин также встретился с зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юсем. На мероприятии глава государства заявил, что контакты стран в военной и военно-технической сферах приобретают новый уровень, при этом они не строят военных союзов.
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