Александр Лукашенко посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/С президентом Белоруссии Александром Лукашенко (архив)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3—4 декабря посетит Китай с рабочим визитом, а также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает «РИА Новости».

— В Пекине состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. В повестке — вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества, — говорится в публикации.

Отмечается, что в программе белорусского лидера также ряд мероприятий социально-гуманитарного направления. В прошлый раз Александр Лукашенко посещал Китай с 28 февраля по 2 марта текущего года.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин также встретился с зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юсем. На мероприятии глава государства заявил, что контакты стран в военной и военно-технической сферах приобретают новый уровень, при этом они не строят военных союзов.



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Максим Кокунин