В Турции задержали одного из главарей российской ОПГ

Фото: realnoevremya.ru

Один из главарей российской организованной преступной группы (ОПГ) Шамиль Амиров задержан в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая.

— В результате операции, проведенной в стамбульском районе Сарыер, задержан один из главарей действующей в России организованной преступной группы Шамиль Амиров, — сказал он.

Министр сообщил, что операция была проведена по месту проживания Амирова, который находился в розыске по линии Интерпола по обвинению в мошенничестве.

Вчера в Мордовии возбудили дело о создании банды, организованной не позднее 1996 года. На ее счету — убийство, вымогательство денег и имущества у предпринимателей, а еще нападения на жителей.



По версии следствия, руководил бандой житель Ковылкинского района Мордовии. Главаря и нескольких участников банды задержали. У них изъяли цифровые носители, оружие и боеприпасы, документы, мобильные устройства, компьютеры, фото- и видеоархивы.

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Максим Кокунин