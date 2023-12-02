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Представительство России сообщило о возобновлении эвакуации россиян из сектора Газа

18:46, 02.12.2023
Представительство России сообщило о возобновлении эвакуации россиян из сектора Газа
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Возобновлена эвакуация из сектора Газа российских граждан и членов их семей, сообщает представительство России при Палестинской национальной администрации (ПНА).

— 2 декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников — палестинцев, — указало диппредставительство в своем telegram-канале.

Сегодня дипломаты России в Рамалле получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа, этот факт проверяется.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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