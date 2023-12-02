Представительство России сообщило о возобновлении эвакуации россиян из сектора Газа
Возобновлена эвакуация из сектора Газа российских граждан и членов их семей, сообщает представительство России при Палестинской национальной администрации (ПНА).
— 2 декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников — палестинцев, — указало диппредставительство в своем telegram-канале.
Сегодня дипломаты России в Рамалле получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа, этот факт проверяется.
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