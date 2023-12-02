Дипломаты России получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Дипломаты России в Рамалле получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа, этот факт проверяется, сообщает ТАСС.



Информацию получили от соотечественников, которые сообщили о гибели российского гражданина Маджеда Хассуны. Согласно их данным, он погиб в пятницу от удара израильской армии по дому, где проживал его отец и другие родственники.

— Вместе с тем мы пока не можем однозначно верифицировать этот факт ввиду возобновившихся интенсивных боевых действий в секторе, — указала пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

По ее словам, сейчас у российского представительства нет других данных. Однако если информация подтвердится, смерть Хассуны станет первой зафиксированной гибелью гражданина России в секторе Газа с момента обострения конфликта между ХАМАС и Израилем.

1 декабря в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о возобновлении боевых действий против палестинского движения ХАМАС, которое, по информации ЦАХАЛ, нарушило условия перемирия.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко