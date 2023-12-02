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Татарстанцев предупредили о тумане днем 3 декабря

15:22, 02.12.2023 1
Татарстанцев предупредили о тумане днем 3 декабря
Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Татарстане вечером 2 декабря и днем 3 декабря ожидается ухудшение погодных условий, об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

— Вечером 2 декабря, ночью и днем 3 декабря в Татарстане и в Казани местами ожидается туман, — сказано в сообщении.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Казани наблюдаются резкие скачки температур: от плюсовой температуры и дождя до сильного минуса. Синоптики утверждают: это нормальное явление для декабря. Из-за сезонной циркуляции воздуха республика оказывается то в теплых, то в холодных частях западного циклона.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 дек
    А потом ударят морозы
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