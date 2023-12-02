Подработку подростков не будут учитывать при назначении Единого пособия

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Подработки подростков и выплаты за звание «Мать-героиня» теперь не будут учитывать при назначении Единого пособия, сообщили в пресс-службе Минтруда.



— Теперь при назначении единого пособия не будут учитываться подработки несовершеннолетних, проценты по счетам опекаемого ребенка, а также выплаты, полученные при присвоении звания «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Меняются правила назначения пособия самозанятым. Гражданам, для которых самозанятость — единственный источник заработка, пособие будут назначать, только если годовой доход от нее превышает два МРОТ.

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Маргарита Головатенко