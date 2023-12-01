Татарстан занимает лидирующие позиции в ПФО по доступности цен на основные виды сельхозпродукции

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан занимает лидирующие позиции по доступности цен в Приволжском федеральном округе (ПФО) по доступности цен на основные виды сельскохозяйственной продукции, сообщил сегодня на совещании в Доме правительства республики первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.



Он отметил, что поддержка сел сохранилась в полном объеме как из регионального, так и из федерального бюджетов. До получателей довели 10,9 млрд рублей, что составляет 75,6% от годового лимита.

Гарипов упомянул, что Министерство сельского хозяйства России выделило дополнительные средства на возмещение части затрат на реализованное зерно в сумме 260 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России выделило дополнительные 45 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Это позволит просубсидировать более 40 тыс. займов.



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Маргарита Головатенко