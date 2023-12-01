Рустам Минниханов поручил капитально отремонтировать объекты социнфраструктуры в установленные сроки

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил своевременно осуществлять работы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба раиса республики.



Из 149 объектов здравоохранения, входящих в три республиканские и федеральные программы, продолжается ремонт в шести стационарных учреждениях. Общее выполнение программы составляет 95%.

В четыре федеральные и республиканские программы в отрасли «Культура» входят 44 объекта, из которых в работе у подрядчиков остаются семь. На этой неделе завершен ремонт в трех домах культуры в Высокогорском, Бавлинском и Азнакаевском районах.

Также идет ремонт двух объектов отраслевых образовательных учреждений культуры. Строительно-монтажные работы выполнены на 95% от плана.

По сфере молодежной политики из 27 объектов, входящих в пять программ, остается семь Центров психолого-педагогической помощи (работы выполнены на 79% от плана). По линии Министерства спорта РТ из 15 учреждений в работе остается один объект в Казани — это стадион «Ракета» в поселке Дербышки.

Татарстан выполнил план по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на 2023 год. На сегодняшний день Фонд ЖКХ проводит электронные аукционы по программе капремонта многоквартирных домов на 2024 год. Определены подрядчики на 432 объекта.

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Маргарита Головатенко