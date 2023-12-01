По вине пьяных водителей в Казани за январь — октябрь 2023 года пострадали 45 человек

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За 10 месяцев 2023 года пьяные водители спровоцировали 33 ДТП в Казани. В столкновениях погибли два человека, еще 45 пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Всего на нетрезвых автомобилистов в этом году составили 2,8 тысячи административных материалов. В 287 случаях водители садились пьяными за руль повторно, ссылается мэрия на начальника ОГИБДД УМВД России по Казани Эльнара Садриева.

По существующему законодательству, за езду в пьяном виде предусмотрен штраф в соответствии со ст. 12.8 КоАП России, который может достигать 30 тыс. рублей. Также водитель лишается права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное вождение в пьяном виде на водителя могут возбудить уголовное дело.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За первое полугодие этого года количество ДТП с участием пьяных водителей в Казани снизилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые шесть месяцев в городе зафиксировали 16 подобных происшествий, тогда как в прошлом — 25.

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Айрат Назипов