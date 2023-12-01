Продукция «Махеевъ» и ESSEN участвовала в международной выставке Halal Expo — 2023 в Стамбуле

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой АО «Эссен Продакшн АГ»

С 23 по 26 ноября продукция АО «Эссен Продакшн АГ» участвовала в выставке Halal Expo — 2023, которая прошла в Стамбуле. Соусный и кондитерский ассортимент компаний был представлен на совместном стенде производителей Татарстана: делегация республики во главе с заместителем премьер-министра РТ — министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Маратом Зяббаровым приезжала в Турцию и на выставку, и на проходивший одновременно с ней Всемирный саммит халяль.

Руководитель отдела разработки и ввода новых продуктов АО «Эссен Продакшн АГ» Екатерина Курылева рассказывает:

— Нашей целью было представить свою продукцию на международной выставке. Кроме того, мы должны были встретиться с нашими действующими партнерами из стран исламского мира (например, из Ирака), чтобы решить текущие операционные задачи по сотрудничеству. Встретились с потенциальными партнерами из Турции, Саудовской Аравии, Малайзии, Ливии, некоторых других африканских стран. Продукция наших предприятий вызвала живой интерес у делегатов из различных стран. Поэтому главным результатом выставки для нас стали новые контакты с потенциальными импортерами наших конфет и соусов — задел мы создали и надеемся, что он вырастет в долгосрочное сотрудничество. Последний день выставки был открыт для широкой публики, и к нам постоянно подходили с вопросами о том, где можно купить наш майонез и конфеты. А наша дегустация джемов (мы представляли их на тонких крекерах) собрала немалую аудиторию. «Персик — Манго» стал хитом!

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой АО «Эссен Продакшн АГ»

Помимо «Эссен Продакшн АГ», свою продукцию на международной выставке халяль представили другие крупные татарстанские предприятия. Среди них, к примеру, «Вамин», «Русский Мрамор», чайная компания «Здоровые продукты». Для Татарстана участие в выставке ознаменовалось еще и победой команды из республики в общем зачете «Битвы поваров».

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