Ак Барс Банк запустил эквайринг в телефоне для приема платежей без терминала

Ак Барс Банк запустил услугу «Эквайринг в телефоне». С ее помощью любой смартфон на базе Android можно превратить в платежный терминал и принимать оплату банковскими картами или QR-кодом СБП. Зачисление денег осуществляется сразу, день в день.



Новое решение позволит клиентам банка сэкономить на покупке и аренде терминального оборудования, а также упростит подключение к эквайрингу. Любой клиент с расчетно-кассовым обслуживанием в Ак Барс Банке может сделать это в несколько кликов без посещения офиса и подписания бумаг.

Эквайринг в телефоне подойдет индивидуальным предпринимателям, небольшим магазинам, сезонному бизнесу, службам доставки, таксистам, кафе и ресторанам.

Решение поможет предпринимателям принимать оплату как на торговой точке, так и при услугах доставки. Достаточно иметь смартфон с операционной системой не ниже Android 8.1 и NFC-модулем для бесконтактной оплаты покупок.

Чтобы подключить услугу, клиенту не нужно идти в банк, это можно сделать дистанционно. Причем с момента подачи заявки на эквайринг до момента, когда уже можно принимать оплату за товары и услуги, проходит всего несколько часов.

Узнать подробности и подключить сервис можно по ссылке.

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