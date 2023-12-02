Пестречинский район Татарстана направит на развитие туризма 12,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пестречинский район Татарстана утвердил муниципальную программу развития туризма на 2024—2026 годы. На ее реализацию за этот период планируют потратить 12,5 млн рублей.

В частности, в 2024 и 2025 годах на финансирование программы развития туризма Пестречинский район намерен выделить по 4 млн рублей. На 2026-й предусмотрено 4,5 млн рублей.

В документе указано, что объемы финансирования программы носят прогнозный характер. Они подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципалитета на соответствующий и плановый период.

Цель программы — повысить туристский рекреационный потенциал Пестречинского района Татарстана на базе привлечения капитала, технологий и кадров. В ее задачи входит развитие туристской инфраструктуры, создание условий для развития предпринимательства в этой сфере, стимулирование развития материальной базы этой отрасли и так далее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ожидается, что реализация программы развития туризма в Пестречинском районе Татарстан позволит ему к 2026 году значительно повысить конкурентоспособность своего туристского рынка, а также удовлетворить потребность российских и иностранных путешественников в качественных услугах в этой сфере.

Напомним, за январь — сентябрь 2023 года Татарстан посетили 3 118 639 туристов. Это на 69,3 тысячи, или на 2,2%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина