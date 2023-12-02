Пестречинский район Татарстана направит на развитие туризма 12,5 млн рублей
Пестречинский район Татарстана утвердил муниципальную программу развития туризма на 2024—2026 годы. На ее реализацию за этот период планируют потратить 12,5 млн рублей.
В частности, в 2024 и 2025 годах на финансирование программы развития туризма Пестречинский район намерен выделить по 4 млн рублей. На 2026-й предусмотрено 4,5 млн рублей.
В документе указано, что объемы финансирования программы носят прогнозный характер. Они подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципалитета на соответствующий и плановый период.
Цель программы — повысить туристский рекреационный потенциал Пестречинского района Татарстана на базе привлечения капитала, технологий и кадров. В ее задачи входит развитие туристской инфраструктуры, создание условий для развития предпринимательства в этой сфере, стимулирование развития материальной базы этой отрасли и так далее.
Ожидается, что реализация программы развития туризма в Пестречинском районе Татарстан позволит ему к 2026 году значительно повысить конкурентоспособность своего туристского рынка, а также удовлетворить потребность российских и иностранных путешественников в качественных услугах в этой сфере.
Напомним, за январь — сентябрь 2023 года Татарстан посетили 3 118 639 туристов. Это на 69,3 тысячи, или на 2,2%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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