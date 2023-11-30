В Татарстане подготовили план мероприятий на период весеннего половодья

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана рассмотрит план мероприятий по защите населения и территории республики в период весеннего половодья 2024 года. Как и раньше, Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона отчитается Кабмину о проделанной работе до 1 июня 2024 года.

Документ обязывает ряд ведомств и органы местного самоуправления участвовать в различных мероприятиях. В их числе: составление плана по эвакуации, организация радиосвязи с населенными пунктами, доведение до населения правил поведения при возникновении ЧС, вызванных весенним половодьем, контроль за качеством поверхностных вод в местах накопления жидких отходов и так далее.

Обеспечить выполнение плана должны республиканские органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации. До 1 апреля 2024 года им нужно представить в Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана информацию о реализации плана и до 15 мая 2024 года — о результатах прохождения половодья. Ведомство будет контролировать комплекс работ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В этом году на предотвращение последствий паводков потратили 1,28 миллиарда рублей. Всего подготовили 158 пунктов для временного размещения вместимостью 41,7 тысячи человек.

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Айрат Назипов