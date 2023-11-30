Ак Барс Банк напомнил о возможности перейти на АУСН онлайн с нового года

Ак Барс Банк предлагает предпринимателям бесплатно подключиться к автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН), при которой отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Сделать это просто в интернет-банке Ак Барс Бизнес Драйв.

Главные плюсы АУСН — отсутствие отчетности в налоговый орган и государственные внебюджетные фонды; не нужно платить страховые взносы — соцгарантии обеспечиваются из бюджета; автоматический расчет налогов налоговым органом; нет налоговых выездных проверок.

АУСН подойдет бизнесу, который зарегистрирован и ведет бизнес в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях, с численностью сотрудников до пяти человек и годовым доходом не более 60 млн рублей, а остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн рублей.

В этом режиме удобно работать представителям розничной торговли, сферы услуг и небольшим ИТ-компаниям.

Действующий бизнес может перейти на АУСН в интернет-банке Ак Барс Бизнес Драйв до 29 декабря 2023 года. Для этого нужно заполнить «Заявление о переходе на режим АУСН». Новый режим начнет действовать уже с 1 января 2024 года. Если клиент только зарегистрировался, то период подключения к АУСН можно выбрать самостоятельно.

Узнать подробности и подключить сервис бесплатно можно по ссылке.

Реклама. ПАО «АК БАРС» Банк