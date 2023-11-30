Татарстан уступил Оренбургской области по темпу роста зарплат в сентябре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре 2023 года Татарстан занял второе место в Приволжском федеральном округе по темпу роста среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работникам организаций. Республика уступила Оренбургской области.



В Татарстане в сентябре среднемесячная зарплата по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилась на 20,6%. В это же время в Оренбургской области прирост составил 21,2% — до 51 742 рублей.

Топ-3 по годовому росту среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в ПФО заняла Чувашия. Прирост составил 20,5%, до 49 524 рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Среднемесячная зарплата в Татарстане в начале осени 2023-го составила 61 990 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 1,1% и стала самой высокой в Приволжском федеральном округе, следует из данных Росстата.

Напомним, в августе 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Татарстане оценивалась в 61 543 рубля. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 22,6%.



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Татьяна Демина