В Казани изымут земельный участок под аварийным домом по ул. Димитрова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани постановил изъять путем выкупа для муниципальных нужд квартиры дома №7 по ул. Димитрова, а также земельный участок под ним. Здание признали аварийным и подлежащим сносу в 2021 году.

Изъять подлежит земельный участок с кадастровым номером 16:50:090436:1178. Его площадь оценивается в 814 квадратных метров.

Общая площадь изымаемых квартир — 221 «квадрат». Самая большая из них занимает 51,3 квадратных метра, самая маленькая — 37,6.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Управлению жилищной политики Казани поручено провести рыночную оценку изымаемых жилых помещений дома №7 по ул. Димитрова. Постановление исполкома города будет действовать 3 года.

Неделю назад власти столицы Татарстана постановили изъять земельные участки, на которых расположены пять аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов. Они находятся по улицам Привокзальной, Колымской, Приволжской и Димитрова (дома №5 и №9).



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Татьяна Демина