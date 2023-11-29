Три жительницы Казани пойдут под суд из-за организации незаконного пребывания мигрантов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани три жительницы, организовавшие незаконное пребывание шести мигрантов из Узбекистана с мая 2021-го по март 2022-го, пойдут под суд, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



СК считает, что одна из обвиняемых подыскивала иностранцев, которые были готовы фиктивно встать на учет без фактического проживания по месту регистрации. Вторая жительница выступала в качестве принимающей стороны для фиктивной постановки на учет в ее доме и квартире и предоставляла в контролирующий орган недостоверные сведения о месте пребывания иностранцев.

Действия женщин лишили возможности органы, осуществляющие надзор за передвижением иностранцев, осуществлять контроль за соблюдением ими миграционного законодательства, сообщает СК.

В начале ноября Авиастроительный районный суд Казани приговорил 40-летнего жителя города к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за содействие мигрантам в незаконном получении вида на жительство в России. Мужчина в 2020—2021 годах помогал мигрантам получить ВНЖ, оформляя за денежное вознаграждение фиктивное отцовство над детьми граждан России. Таким способом вид на жительство незаконно получили шесть иностранцев.

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Маргарита Головатенко