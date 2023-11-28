«История одного лета, или 45 фактов о пластике»: в Нижнекамске презентовали книгу о вторичной переработке

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Как сортировать пластик и как его правильно переработать?

Ответы на эти и другие вопросы вместе с сотрудниками нижнекамского предприятия СИБУРа искали воспитанники Детского эколого-биологического центра. Ребята побывали на необычном экоуроке, посвященном ответственному потреблению и раздельному сбору отходов.

В начале мероприятия школьников ждал сюрприз — каждый ребенок получил в подарок новую яркую книгу «История одного лета, или 45 фактов о пластике», выпущенную при поддержке СИБУРа. Как отметили сотрудники предприятия, это не просто иллюстрированное издание, а настоящее расследование об экологии и пластике. Инициатор — юный блогер Сева и его бабушка, в прошлом научный сотрудник.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Главный герой книги — мальчик Сева. Он очень любит навещать бабушку на летних каникулах. Во время этой поездки они открывают охоту за мифами о пластике. На страницах издания можно узнать, зачем был изобретен пластик и почему он получил такое широкое распространение в нашей жизни, как правильно обращаться с пластиковой упаковкой, чтобы она попадала на переработку и обретала новую жизнь, — обратилась к ребятам эксперт предприятия Анна Голодяева.

Кроме развенчания мифов о пластике в «Истории одного лета», читателей ждут неожиданные факты про космос, машины, медицину, строительство домов и множество заданий, которые помогут детям познакомиться с темами технологий, науки и экологии в нескучной форме.

— Книга помогает развивать критическое мышление, осознанное отношение к использованию природных ресурсов и в игровой форме учит раздельному сбору отходов. Прочитав ее, ребята начинают сами понимать, как можно помочь природе, почему так важно о ней заботиться. Также на сайте книги 45фактовопластике.рф ребят и их родителей ждет больше интересной информации и заданий, — уточнила Анна Голодяева.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Около 80 книг «История одного лета, или 45 фактов о пластике» будут переданы в школы Нижнекамска.

Привить любовь к окружающему миру с детства

Какие стадии проходит пластик при вторичной переработке, ребята наглядно увидели во второй части урока. На столе в стеклянных колбочках разместился измельченный пластик — от мелкой крошки до теплого флиса. Рядом лежали предметы, изготовленные из переработанного пластика: жилетка, мячик, футболка и другие. По словам специалистов, если каждый будет разделять отходы, то материалам можно будет дарить вторую жизнь.

— Основная задача экопросвещения — привить любовь к окружающему миру, навыки раздельного сбора отходов. Будущее планеты зависит от того, какие экологические привычки мы привьем детям. Во время урока мы объясняем, что пластик — это ценное вторичное сырье и его необходимо отдавать на переработку, — подчеркнула ведущий инженер предприятия Лилия Галеева.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Школьники активно отвечали на вопросы и показывали знания, полученные в ходе игре по сортировке отходов. Пятиклассница Юля Минуллина призналась, что открыла для себя много новых фактов о пластике.

— Теперь я знаю, что нельзя просто взять и выбросить пластиковую бутылку, крышку, или контейнер. Раньше я всегда выкидывала палочки от «Чупа-чупса», больше так делать не буду. Все эти вещи можно отправить на вторичную переработку, — сказала она.

Третьеклассник Алексей Молчанов весь урок с интересом рассматривал подарок — книгу о вторичной переработке пластика, активно отвечал на вопросы.

— Книга очень красивая и познавательная. Мне понравился блогер Сева, как он проводит расследование. Книгу планирую отнести в школу, чтобы одноклассники тоже узнали много нового, — говорит Алексей.

— Во время урока у детей горели глаза. Им было интересно послушать про вторичную переработку пластика. Сегодня они придут домой и расскажут, почему важно сортировать мусор. Родители, глядя на заинтересованность детей, тоже начнут вырабатывать правильные экологические привычки, — уверена методист ДЭБЦ Фарида Набиуллина.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В завершение экоурока школьники стали свидетелем, как обычная пластиковая крышка превращается в стильный брелок. «Волшебство» стало возможным благодаря специальному станку для переработки пластика, состоящего из дробилки, термопласта-автомата и пресс-формы.



Возрастное ограничение: 6+.

Лилия Егорова