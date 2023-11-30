Лотерейные миллионеры из Татарстана поделились выигрышными стратегиями

Статистика выигрышей

Каждую неделю благодаря «Столото» в России в среднем появляется более 20 новых лотерейных миллионеров*. Жителям Татарстана везет особенно часто. С 2020 по 2022 год 71 житель республики, участвующий в государственных лотереях от «Столото», стал лотерейным миллионером. Еще 69 счастливчиков выиграли от 500 000 до 1 000 000 рублей. А совокупная сумма выигрышей участников лотерей из республики, по данным «Столото», составила 637 433 120 рублей в 2020-м году, 796 396 105 рублей — в 2021 году и 887 090 765 рублей — в 2022 году.

Причина не только в везении, но и в активности татарстанцев в лотереях. Многие счастливчики, прежде чем выбрать билет, изучают архив тиражей и продумывают собственные стратегии по выбору комбинации чисел, которая будет участвовать в розыгрыше. Но несмотря на различные стратегии, в лотереях не обойтись без удачи. Например, один из победителей перед сном вспомнил восемь чисел, отметил их в лотерейном билете, и именно они впоследствии принесли ему победу. Эта история — очередное доказательство того, что в лотерее может повезти любому, выигрыш равновероятен для каждого участвующего в розыгрыше билета, а выигрышная комбинация формируется случайным образом. Именно эти принципы лежат в основе всех лотерей.

Истории лотерейного успеха жителей Татарстана

Один из счастливчиков-татарстанцев — Сергей Романов, который угадал шесть из семи чисел и выиграл 3 000 000 рублей. Он проанализировал архив тиражей и составил собственную комбинацию — «формулу успеха». Олег Жандаров выиграл 1 200 000 рублей, выбрав лотерейный билет наугад. Олег признался, что волнение, которое он испытал в момент выигрыша, было непередаваемым. А история успеха о составлении выигрышной комбинации из чисел, пришедших на ум перед сном, принадлежит Виктору Мартазову. На выигрыш он купил загородный участок и съездил в отпуск.

«Сложно было поверить в такую удачу»



предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой «Столото»

Осенью 2023 года оформлять выигрыш в лотерейный центр «Столото» приехал еще один победитель-миллионер из Татарстана. Реваль Галеев** выиграл еще в конце 2022 года. По личным обстоятельствам он почти год не обращался за положенным призом, но был спокоен, ведь у победителей есть около 3,5 года, чтобы предоставить необходимый пакет документов.

На протяжении двух лет Реваль Райхатович покупал на розыгрыши «Золотой подковы» по три билета. Он выбирает их сверху, из середины и снизу пачки. В ходе 371-го тиража стратегия сработала. Уроженец Набережных Челнов выиграл 2 миллиона рублей на покупку автомобиля.

— Если я пропускаю трансляцию розыгрыша по телевизору, то проверяю итоги онлайн. Когда я ввел номер билета в интернете и высветился приз, я подумал, что ошибся — сложно было поверить в такую удачу. На всякий случай сходил в лотерейный киоск «Столото», где продавец подтвердила выигрыш и поздравила меня с победой, — рассказывает мужчина. — Думаю, мне повезло благодаря удачному стечению обстоятельств, потому что никаких предпосылок и знаков судьбы не было.

До выхода на пенсию Реваль Райхатович работал водителем. Последние 11 лет мужчина живет в Краснодарском крае и подрабатывает охранником. У победителя есть два питомца: собака по кличке Малыш и кот, которого он ласково называет Котик.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой «Столото»

Если я пропускаю трансляцию розыгрыша по телевизору, то проверяю итоги онлайн. Когда я ввел номер билета в интернете и высветился приз, я подумал, что ошибся — сложно было поверить в такую удачу



Выигрыш Реваль Райхатович оформил в денежном эквиваленте. Победитель пока не определился, как распорядится выигранными средствами, но одно можно сказать наверняка — его жизнь изменится к лучшему.

Победитель рассказал, что участвует не только в «Золотой подкове», но еще и в других лотереях, распространяемых «Столото». Мужчина планирует испытать удачу и в праздничном тираже «Русского лото» — «Новогоднем миллиарде», который состоится 1 января 2024 года в 15.30 по московскому времени в прямом эфире телеканала НТВ. В новогоднем 1526-м тираже гарантированно разыграют 1 миллиард рублей, а также множество других денежных призов. С большой вероятностью в стране появится еще один лотерейный миллиардер, с меньшей вероятностью главный приз в размере 1 миллиард рублей разделят два или более победителей поровну. Всего в новогоднем тираже «Русского лото» будут разыгрываться более 2 миллиардов рублей***.





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