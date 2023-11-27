На санаторно-курортное лечение татарстанцев потратят 16,4 млн рублей
На санаторно-курортное лечение татарстанцев из бюджета направят еще 16,4 млн рублей. Средства выделит Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Татарстану.
Почти 7,4 млн рублей направят на лечение льготных категорий граждан с заболеваниями в области эндокринологии, неврологии, кардиологии, травматологии и ортопедии. Продолжительность путевки — 18 дней. Граждане отдохнут в учреждениях, расположенных в республике.
На путевки в Кабардино-Балкарию татарстанцам выделят 5,8 млн рублей. По ним проведут лечение в сфере эндокринологии, неврологии, кардиологии, пульмонологии, травматологии и ортопедии.
Еще в 3,4 млн рублей обойдется лечение в татарстанских учреждениях длительностью 21 день.
В этом году право частично или полностью получать набор социальных услуг (НСУ) сохранили за собой более 95 тысяч жителей Казани. Они получают ежемесячную денежную выплату.
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