На санаторно-курортное лечение татарстанцев потратят 16,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На санаторно-курортное лечение татарстанцев из бюджета направят еще 16,4 млн рублей. Средства выделит Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Татарстану.



Почти 7,4 млн рублей направят на лечение льготных категорий граждан с заболеваниями в области эндокринологии, неврологии, кардиологии, травматологии и ортопедии. Продолжительность путевки — 18 дней. Граждане отдохнут в учреждениях, расположенных в республике.

На путевки в Кабардино-Балкарию татарстанцам выделят 5,8 млн рублей. По ним проведут лечение в сфере эндокринологии, неврологии, кардиологии, пульмонологии, травматологии и ортопедии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще в 3,4 млн рублей обойдется лечение в татарстанских учреждениях длительностью 21 день.

В этом году право частично или полностью получать набор социальных услуг (НСУ) сохранили за собой более 95 тысяч жителей Казани. Они получают ежемесячную денежную выплату.

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Маргарита Головатенко