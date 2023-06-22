В этом году набор социальных услуг получают более 95 тысяч казанцев
В этом году право частично или полностью получать набор социальных услуг (НСУ) сохранили за собой более 95 тысяч жителей Казани. Они получают ежемесячную денежную выплату, сообщили в клиентской службе отделения соцфонда России по Татарстану.
НСУ включает в себя бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд в пригородных электричках и так далее. Размер ежемесячной денежной выплаты будет зависеть от выбора тех или иных социальных услуг.
Специалисты напомнили, что ежегодно обращаться в Социальный фонд России не нужно — льгота будет действовать до тех пор, пока человек не изменит свой выбор. Подать заявление на отказ или возобновление получения услуг можно до 1 октября на портале госуслуг, в клиентской службе соцфонда или многофункциональном центре.
С начала года Социальным фондом по Татарстану назначено единое пособие родителям почти 109 000 детей и 19 375 беременным женщинам. За этот период татарстанский Социальный фонд перечислил семьям более 3,7 млрд рублей.
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