27-28 ноября 2023 года в Казани пройдет VI Межрегиональный отраслевой форум по государственно-частному партнерству.
Мероприятие светит кейсы использования механизма государственно-частного партнерства в различных отраслях, включая социальную сферу (кампусы, здравоохранение,спорт), жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы реализации офсетных контрактов, цифровизацию в сфере государственно-частного партнерства и налоговые риски при реализации проектов. Цель форума — популяризация практик реализации в регионах России проектов по государственно-частного партнерства в различных сферах экономики, инфраструктурного развития и многих других, а также обмен опытом.
Ключевые вопросы форума:
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