27 ноя 2023

VI межрегиональный отраслевой форум по государственно-частному партнерству

VI межрегиональный отраслевой форум по государственно-частному партнерству

27-28 ноября 2023 года в Казани пройдет VI Межрегиональный отраслевой форум по государственно-частному партнерству.

Мероприятие светит кейсы использования механизма государственно-частного партнерства в различных отраслях, включая социальную сферу (кампусы, здравоохранение,спорт), жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы реализации офсетных контрактов, цифровизацию в сфере государственно-частного партнерства и налоговые риски при реализации проектов. Цель форума — популяризация практик реализации в регионах России проектов по государственно-частного партнерства в различных сферах экономики, инфраструктурного развития и многих других, а также обмен опытом.

Ключевые вопросы форума:

  • Ключевые отличия концессии от госзакупок;
  • Эволюция форм партнерства государства и бизнеса;
  • Инвестиции в инфраструктуру будущего;
  • Основные результаты в государственно-частном партнерстве за 2022-2023 год;
  • Риски и ключевые аспекты проектов государственно-частного партнерства;
  • Трудности, препятствующие реализации проектов государственно-частного партнерства;
  • Планы и перспективы развития.

Календарь

Все мероприятия