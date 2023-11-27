Объем розничной торговли в Казани вырос на 7,4%

Фото: realnoevremya.ru

Объем розничной торговли в Казани по итогам января — сентября 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4%. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— По итогам девяти месяцев рост объем торговли превысил 7% и в сопоставимых ценах составил 223 млрд рублей, — рассказал он.

По его словам, потребительская активность в Казани растет второй квартал подряд.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ильдар Шакиров также рассказал, что основные показатели социально-экономического развития Казани не только не ухудшились, но и показали рост по основным показателям. За девять месяцев 2023 года индекс промышленного производства оценивается в 103,3%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина