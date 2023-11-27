Объем розничной торговли в Казани вырос на 7,4%
Объем розничной торговли в Казани по итогам января — сентября 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4%. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
— По итогам девяти месяцев рост объем торговли превысил 7% и в сопоставимых ценах составил 223 млрд рублей, — рассказал он.
По его словам, потребительская активность в Казани растет второй квартал подряд.
Ильдар Шакиров также рассказал, что основные показатели социально-экономического развития Казани не только не ухудшились, но и показали рост по основным показателям. За девять месяцев 2023 года индекс промышленного производства оценивается в 103,3%.
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