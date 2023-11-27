Чтобы накопить миллион рублей, татарстанцу потребуется больше десяти лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чтобы накопить один миллион рублей, среднестатистическому татарстанцу при медианной зарплате потребуется около 10,8 года. Рейтинг российских регионов по способности населения накопить эту сумму составило «РИА Новости».



Доля работников, которые не смогут накопить указанную сумму за 15 лет трудового стажа в республике составляет 9,9%. Таким образом, Татарстан занимает 29-е место в рейтинге.

На первом месте — Чукотский автономный округ. Его жителям для накопления миллиона потребуется 5,4 года. При этом лишь 1,2% его жителей не смогут накопить такую сумму за 15 лет стажа.

В топ-3 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (5 лет и 11 месяцев) и Магаданская область (6 лет и 1 месяц). Москва заняла четвертое место — житель столицы может накопить один миллион рублей в среднем за 6 лет и 5 месяцев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дольше всего копить указанную сумму придется жителям Карачаево-Черкесии (14 лет и 7 месяцев), Чечни (15 лет и 1 месяц) и Ингушетии (15,5 года). При этом там около 40% жителей не смогут накопить один миллион рублей и за этот срок.

Таким образом, среднестатистическому работающему россиянину, чтобы накопить миллион рублей, нужно чуть более 10 лет.

В исследовании предполагается, что работник будет откладывать 10% от заработка каждый месяц. Накопления не тратятся и размещены на банковском вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц.



В августе среди казанцев проводился опрос, в ходе которого 63% жителей столицы Татарстана заявили, что хотели бы стать миллионерами в ближайшем будущем. При этом почти треть — 30% — не хотели бы этого. Называют себя миллионерами 7% жителей Казани.

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Илина Хакимова