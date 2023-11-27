В Агрызе в квартире дома произошел пожар — погиб мужчина

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Вчера вечером в Агрызе по улице Заводской в квартире дома, на втором этаже, произошел пожар. Очевидцы сообщали, что из окна виден дым и вызвали спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные, прибывшие на вызов, обнаружили, что в окне квартиры видны языки пламени.

Спасателей встретил родственник мужчины, проживающего в квартире, и объяснил, что в ней проживает его дядя, который остался спящим в квартире.



Позже пожарные обнаружили на кухне мужчину 1949-го года рождения без признаков жизни и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Медики констатировали, что пострадавший погиб.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Площадь пожара составила 4 кв. метра.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. К ликвидации происшествия участвовали 22 человека и 9 единиц техники.

Вчера ночью в селе Русский Акташ Альметьевского района Татарстана загорелся одноэтажный бревенчатый дом. На момент пожара в помещении находилась семья с детьми — родители смогли вывести детей 14 и 6 лет через окно. Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров.



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Илина Хакимова