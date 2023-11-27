Сегодня в Казани гололедица и до +2 градусов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник, 27 ноября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани температуры воздуха не превысят 0... +2 градусов. В отдельных районах ожидается туман, а на дорогах будет гололедица, местами сильная. Возможны порывы юго-восточного ветра до 7—12 м/с.



В целом по республике прогнозируется от 0 до +4°С. Как и в Казани, в отдельных районах ожидается туман, на дорогах будет скользко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, днем через республику пройдет атмосферный фронт с небольшими осадками. Температуры ожидаются ночью от -1 до -6°, днем — от 0 до -3°.



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Айрат Назипов