На трассе в Татарстане произошло смертельное ДТП
Смертельная авария произошла этим вечером в Пестречинском районе Татарстана. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГИБДД республики, ДТП случилось на 859-м км автодороги М-7 «Волга».
По предварительным данным, водитель Lada врезался в разделительное ограждение. Он вышел из машины, после чего его сбила Skoda.
Водителя отечественной легковушки срочно госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в больнице.
18 ноября в Казани на улице Мусина произошла смертельная авария с участием большегруза. Водитель автомобиля Lada Kalina, не выбрав безопасную скорость, въехала в стоящую на обочине фуру. В результате ДТП 32-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте. Девушку-водителя госпитализировали в больницу с различными травмами, уточнили в пресс-службе МВД.
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