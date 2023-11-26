На трассе в Татарстане произошло смертельное ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Смертельная авария произошла этим вечером в Пестречинском районе Татарстана. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГИБДД республики, ДТП случилось на 859-м км автодороги М-7 «Волга».

По предварительным данным, водитель Lada врезался в разделительное ограждение. Он вышел из машины, после чего его сбила Skoda.

Водителя отечественной легковушки срочно госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в больнице.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

18 ноября в Казани на улице Мусина произошла смертельная авария с участием большегруза. Водитель автомобиля Lada Kalina, не выбрав безопасную скорость, въехала в стоящую на обочине фуру. В результате ДТП 32-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте. Девушку-водителя госпитализировали в больницу с различными травмами, уточнили в пресс-службе МВД.



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Айрат Назипов