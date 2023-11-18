В Казани Lada врезалась в большегруз — пассажирка авто скончалась на месте

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня в районе 18.30 мск в Казани на ул. Мусина произошла смертельная авария с участием большегруза. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Водительница автомобиля Lada Kalina, не выбрав безопасную скорость, въехала в стоящий на обочине большегруз. В результате ДТП 32-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте.

Девушку-водителя госпитализировали в больницу с различными травмами, уточнили в пресс-службе.

В Татарстане, по данным ГИБДД, за январь — октябрь 2023 года зарегистрировали 2 827 ДТП — на 19 больше, чем за первые десять месяцев прошлого года. Погибли в авариях 233 человека — на 24 меньше, чем за соответствующий период 2022-го, травмы получили 3 368 граждан — на 77 меньше, чем за январь — октябрь прошлого года.



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Илина Хакимова