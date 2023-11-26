В Пестречинском районе Татарстана приняли программу по охране окружающей среды

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Исполком Пестречинского района Татарстана утвердил муниципальную программу «Охрана окружающей среды» на 2024—2026 годы. Постановление подписал глава исполкома Вадим Никитин.

Программа призвана создать комфортные условия проживания в районе. В ее основе лежат повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности в районе и повышение экологического образования населения.

В рамках проекта в районе займутся лесовосстановлением, рекультивацией карьеров, строительством очистных сооружений, ликвидацией свалок и другими мероприятиями. По задумке властей, принятые усилия позволят улучшить качество воды в водных объектах района, увеличить популяцию лесных животных и птиц, а также снизить воздействие негативных факторов на окружающую среду.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При этом объем финансирования программы не определен. Ожидается, что деньги на намеченные цели выделят из федерального, республиканского и районного бюджетов.

На 2024 год на охрану окружающей среды в бюджете Татарстана предусмотрели более 3 млрд рублей. На подраздел «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» на следующий год предусмотрели 1 млрд 548,1 млн рублей.

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Айрат Назипов