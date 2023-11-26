В Пестречинском районе Татарстана приняли программу по охране окружающей среды
Исполком Пестречинского района Татарстана утвердил муниципальную программу «Охрана окружающей среды» на 2024—2026 годы. Постановление подписал глава исполкома Вадим Никитин.
Программа призвана создать комфортные условия проживания в районе. В ее основе лежат повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности в районе и повышение экологического образования населения.
В рамках проекта в районе займутся лесовосстановлением, рекультивацией карьеров, строительством очистных сооружений, ликвидацией свалок и другими мероприятиями. По задумке властей, принятые усилия позволят улучшить качество воды в водных объектах района, увеличить популяцию лесных животных и птиц, а также снизить воздействие негативных факторов на окружающую среду.
При этом объем финансирования программы не определен. Ожидается, что деньги на намеченные цели выделят из федерального, республиканского и районного бюджетов.
На 2024 год на охрану окружающей среды в бюджете Татарстана предусмотрели более 3 млрд рублей. На подраздел «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» на следующий год предусмотрели 1 млрд 548,1 млн рублей.
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