Россия начнет готовить учителей для Таджикистана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Минпросвещения России подготовит учителей для Таджикистана. Кроме того, в страну отправят учебники по русскому языку.

— Мы на базе этих школ сейчас создаем методические центры, направляем учителей, и не только русского языка, но и физики, биологии, химии. Договорились, что будем на базе наших центров и университетов готовить учителей для Республики Таджикистан, — сказал руководитель министерства Сергей Кравцов в программе «Москва. Кремль. Путин».

Сейчас в Таджикистане открыто пять российских школ, где конкурс составляет девять человек на место.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Доля рубля в коммерческих сделках между Россией и Таджикистаном достигла 83% по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом заявил президент страны Владимир Путин после переговоров с главой Таджикистана в Кремле. Он подчеркнул, что Россия входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работает более 300 предприятий с российским капиталом.

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Айрат Назипов