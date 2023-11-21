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Доля рубля во взаимных расчетах между Россией и Таджикистаном достигла 83%

16:27, 21.11.2023
Доля рубля во взаимных расчетах между Россией и Таджикистаном достигла 83%
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Доля рубля в коммерческих сделках между Россией и Таджикистаном достигла 83% по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом заявил президент страны Владимир Путин после переговоров с главой Таджикистана в Кремле.

— Россия традиционно является одним из крупнейших торговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился на 18,3 процента, достиг почти полутора миллиардов долларов. При этом особо отмечу рекордный рост — 67% — поставок из Таджикистана продовольствия, в том числе свежих овощей и фруктов, — передает слова главы государства его пресс-служба.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В Таджикистане работает более 300 предприятий с российским капиталом.

взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

В начале сентября раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика планирует расширить присутствие ведущих региональных компаний на рынке Таджикистана. Татарстан заинтересован в поставках в Таджикистан вертолетов, нефтехимической продукции, нефтегазового оборудования, продукции халяль и др.

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Айрат Назипов
ЭкономикаФинансы
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