Совет по финансовому рынку выступил против отмены комиссии за ЖКУ

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) не поддержал идею об отмене комиссии при оплате услуг жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Документ, работа над которым началась еще в 2020 году, до конца года поручил принять спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Финансовые организации, поддерживая тезис о необходимости снижения финансовой нагрузки граждан при оплате услуг ЖКХ, а также принимая во внимание сложную экономическую ситуацию и проблемы, с которыми уже сейчас могут сталкиваться социально уязвимые группы граждан, полагают, что предлагаемые в законопроекте меры не только не достигнут декларируемой цели, но и, напротив, приведут к ряду негативных последствий как для граждан, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка, — передает текст отзыва РБК.

По мнению финансовых организаций, введение запрета приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, из-за чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов. Например, снизится доступность услуг по приему платежей для граждан из-за сокращения существующей платежной инфраструктуры, из-за снижения качества платежных услуг и доступности соответствующих сервисов вырастет недовольство россиян, еще банки будут вынуждены снизить проценты по вкладам.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Банки увидели риски в отмене комиссий при оплате ЖКУ и предложили взимать их с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан.



В правительстве России утвердили предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024—2028 годы. Со второго полугодия 2024 года предельный размер подорожания ЖКХ в Москве составит 11%, Подмосковье — 10,7%, Санкт-Петербурге — 9,8%, Ленинградской области — 10,2%.

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Айрат Назипов