На строительство школы в Советском районе Казани потратят почти миллиард рублей
В Казани на строительство школы в Советском районе выделят 921,9 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой Татарстана», изучило тендер «Реальное время».
Школа будет рассчитана на 1 224 места. Кадастровый номер земельного участка — 16:16:120601:18312. Ее площадь составит 28 161 квадратный метр.
В первых четырех классах будет предусмотрено 20 учебных групп, с 5-х по 9-е классы — 25 учебных групп. Еще шесть учебных групп предусмотрят для 10-х и 11-х классов.
Территория проектируемой общеобразовательной школы имеет четкое зонирование:
- зона размещения проектируемого здания общеобразовательной школы;
- входная зона с площадкой для проведения массовых школьных мероприятий;
- физкультурно-спортивная зона;
- зона отдыха;
- хозяйственная зона.
Подрядчику нужно выполнить несколько видов работ, включая устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, устройство кровли и так далее. После завершения строительно-монтажных работ первой очереди строительства нужно благоустроить территорию.
На строительство здания школы заказчик дает около года. Объект планируют ввести в эксплуатацию не позднее 1 декабря 2024 года.
На прошлой неделе в соцсетях мэрии Казани сообщили о планах построить две школы рядом с ЖК «Новые Горки». Первая будет рассчитана на 1 100 мест — она появится на участке между Горкинско-Ометьевским лесом и гаражно-строительными кооперативами. Вторая будет рассчитана на 1 224 места.
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