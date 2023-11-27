На строительство школы в Советском районе Казани потратят почти миллиард рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на строительство школы в Советском районе выделят 921,9 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой Татарстана», изучило тендер «Реальное время».

Школа будет рассчитана на 1 224 места. Кадастровый номер земельного участка — 16:16:120601:18312. Ее площадь составит 28 161 квадратный метр.

В первых четырех классах будет предусмотрено 20 учебных групп, с 5-х по 9-е классы — 25 учебных групп. Еще шесть учебных групп предусмотрят для 10-х и 11-х классов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Территория проектируемой общеобразовательной школы имеет четкое зонирование:

зона размещения проектируемого здания общеобразовательной школы;

входная зона с площадкой для проведения массовых школьных мероприятий;

физкультурно-спортивная зона;

зона отдыха;

хозяйственная зона.

Подрядчику нужно выполнить несколько видов работ, включая устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, устройство кровли и так далее. После завершения строительно-монтажных работ первой очереди строительства нужно благоустроить территорию.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На строительство здания школы заказчик дает около года. Объект планируют ввести в эксплуатацию не позднее 1 декабря 2024 года.

На прошлой неделе в соцсетях мэрии Казани сообщили о планах построить две школы рядом с ЖК «Новые Горки». Первая будет рассчитана на 1 100 мест — она появится на участке между Горкинско-Ометьевским лесом и гаражно-строительными кооперативами. Вторая будет рассчитана на 1 224 места.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов