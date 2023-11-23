Рядом с ЖК «Новые горки» в Казани построят две новые школы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В соцсетях мэрии Казани сообщили о планах построить две школы рядом с ЖК «Новые горки». Первая будет рассчитана на 1 100 мест — она появится на участке между Горкинско-Ометьевским лесом и гаражно-строительными кооперативами.

— Кроме этого, утвержден проект межевания территории по улице Родины, на котором предусмотрен участок с возможностью размесить школу на 1 224 места. Сейчас образован участок для размещения школы рядом с ЖК «Новые горки», ведется проектирование объекта, — сообщили в мэрии в ответ на просьбы горожан построить школы.

Как уточнили сотрудники исполкома, точные сроки начала и завершения работ неизвестны. Они зависят от финансирования.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, ради строительства школы и комплексного развития территории нежилой застройки по улице Магистральной власти Казани изымут земельные участки в Приволжском районе города. Всего в перечень попали 16 земельных участков.

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Айрат Назипов