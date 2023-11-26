В Казани учеников колледжа при вузе начнут приглашать на экскурсии на предприятия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Замдекана факультета менеджмента и инженерного бизнеса Казанского инновационного университета Наиля Игонина рассказала о планах вуза приглашать учащихся колледжа при вузе на профильные для их направления обучения предприятия. Сейчас университет проводит аналогичную практику для студентов.

— Несовершеннолетние — это пока план на будущее. Но мы сумели показать, что нужно работать и с ними, чтобы ученики могли познакомиться с предприятиями и к старшим курсам решить не только, куда идти на практику, но и устраиваться на работу, — передает ее слова «РБК-Татарстан».

Как говорят представители республиканского Минмола, у молодежи должна быть возможность познакомиться на практике с работой предприятий.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале месяца глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о сложной ситуации с кадрами в российской экономике. По ее словам, в этой сфере полностью задействованы трудовые ресурсы. Острая ситуация сложилась в машиностроении и химической промышленности. Для дальнейшего роста российской экономики нужно повышение производительности труда, подчеркнула Набиуллина.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов