В Казани на улице Аракчинской прорвало трубу
На пересечении улиц 2-й Аракчинской и Боеваой в Кировском районе Казани произошла авария на сети водоснабжения Д-900 мм 1971 года постройки, сообщает МУП «Водоканал».
Сотрудники «Водоканала» устраняют аварию. Для этого задействовали десять единиц техники и 20 специалистов аварийной службы.
В связи с аварией отключена подача воды. организован подвоз воды автоцистерной, расположенной возле дома 85 по ул. Боевая.
Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей сообщает, что трубу прорвало еще в среду, от воды пострадали три дома. В прошлом году трубу уже прорывало в другом месте.
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