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В Казани на улице Аракчинской прорвало трубу

17:24, 25.11.2023
В Казани на улице Аракчинской прорвало трубу
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На пересечении улиц 2-й Аракчинской и Боеваой в Кировском районе Казани произошла авария на сети водоснабжения Д-900 мм 1971 года постройки, сообщает МУП «Водоканал».

Сотрудники «Водоканала» устраняют аварию. Для этого задействовали десять единиц техники и 20 специалистов аварийной службы.

В связи с аварией отключена подача воды. организован подвоз воды автоцистерной, расположенной возле дома 85 по ул. Боевая.

Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей сообщает, что трубу прорвало еще в среду, от воды пострадали три дома. В прошлом году трубу уже прорывало в другом месте.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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